IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «un vecino se levantó con ganas de llenar de agua la cuadra» (VIDEO)

«Me pregunto dónde andarán los señores inspectores que un vecino se levantó con ganas de llenar de agua la cuadra y nadie le dice nada? … y los que andamos en camiones a una cuadra del lugar en el taller nos multan».

Con este mensaje una lectora hizo llegar ese reclamo por una situación que se da esta mañana en la calle Las Casuarinas entre Los Ceibos y Los Sauces.

Para hacernos llegar tu noticia o reclamo escribinos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior)