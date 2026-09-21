General Villegas despide a Carlos Alonso, comunicado del intendente municipal

Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Carlos Alonso, uno de los grandes artistas de la cultura argentina y una figura entrañablemente vinculada a la historia de General Villegas.

En nombre de la Municipalidad de General Villegas y en el mío propio, hago llegar mis condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística y cultural de nuestro país.

Carlos Alonso llegó a General Villegas en 1964 para trabajar en las ilustraciones de La guerra al malón, de Manuel Prado. Durante su permanencia en nuestra ciudad produjo una serie de 45 obras que forman parte de nuestro patrimonio y que hoy se encuentran en el Museo Municipal de Bellas Artes que lleva su nombre.

Pero su relación con Villegas tuvo también una dimensión profundamente humana. Aquí construyó una amistad que mantuvo durante toda su vida con Tito Carrozzi y con su familia. La casa de los Carrozzi fue para Alonso un lugar de encuentro, trabajo, afectos y creación.

Ese vínculo dejó una huella que nuestra comunidad decidió preservar.

El Museo Municipal de Bellas Artes Carlos Alonso representa hoy esa historia compartida. En sus salas permanece parte de la obra que el artista creó en nuestra ciudad y también el testimonio de una relación de amistad y generosidad que permitió que esas obras permanecieran en General Villegas.

Alonso fue protagonista de un momento fundamental de nuestra historia cultural y su nombre forma parte de la identidad de nuestro Museo y de nuestra comunidad.

Hoy lo despedimos con tristeza y con profundo agradecimiento por todo lo que nos dejó.

Nuestro compromiso será continuar cuidando su obra y preservar la memoria de los vínculos que hicieron posible que una parte de su extraordinario legado permanezca para siempre en nuestra tierra.

A sus familiares y seres queridos, nuestro abrazo afectuoso y nuestras más sinceras condolencias. Carlos Alonso vive en su obra, en nuestro Museo y en la memoria de General Villegas.

Gilberto Alegre

Intendente Municipal