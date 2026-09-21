Murió el pintor Carlos Alonso, el Museo de Bellas Artes de General Villegas lleva su nombre

Carlos Alonso, uno de los máximos pintores argentinos del siglo XX, murió este lunes en la provincia de Córdoba, según informó su familia con un breve comunicado en redes sociales. Tenía 97 años.

La obra La Guerra al Malón, del pintor, se encuentra en poder del municipiod de General Villegas, que fue la tierra donde la creó, representando una de las colecciones más importantes del Museo de Bellas Artes que lleva su nombre.

En la foto de portada se lo ve sentado junto a su amigo «Tito» Carrozzi, hermano de Antonio (Carrizo, apellido artístico del locutor), con quien mantuvo una profunda amistad.

«Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Carlos Alonso. Su familia lo despide con profundo dolor y gratitud, acompañada por el afecto de quienes lo quisieron y admiraron a lo largo de su vida. Su obra y su legado permanecerán siempre», escribió la familia en la cuenta oficial del pintor en Instagram.

La obra de Humberto Carlos Alonso, nacido el 4 de febrero de 1929 en la provincia de Mendoza, está marcada por los temas de la memoria histórica y el exilio y por una técnica expresionista que abreva en su experiencia como dibujante e ilustrador, siempre reflejando en sus obras la mirada del artista con compromiso social. En la obra de Alonso están presentes, además, las heridas producidas por la dictadura militar, en su caso personal la desaparición de su hija Paloma en junio de 1977 cuando el pintor se encontraba exiliado debido a las amenazas y la persecución del régimen. Nacido en 1929 en la zona de Tunuyán, Mendoza, en 1947 recibió su primer premio en el Salón del Estudiante. Entre los maestros más importantes que tuvo el artista se puede mencionar a Lino Enea Spilimbergo en la Universidad de Tucumán, quien lo marcó por la calidad estética y enseñanzas. Además de recibir numerosos premios, en Argentina y el exterior, participó de muestras individuales y colectivas en todo el mundo, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes (México), Museo de Arte de La Habana (Cuba), las galerías italianas Giulia de Roma y Eidos de Milán, incluyendo la Bedford Gallery de Londres. «Sigo creyendo en el arte y, sobre todo, en su memoria insobornable, no sentimental pero que es capaz de fijar las heridas que la realidad deja en nosotros; no creo que el arte pueda resolver ninguno de los problemas del mundo, máxime cuando la ambigüedad invade el arte figurativo y la banalidad es consagrada de utilidad pública; los Estados del mundo intentan esterilizarnos con la miseria y el terror, pero es con ese amor aterrorizado con el que podemos construir nuestros cuadros», escribió Alonso el 1 de agosto con motivo de la inauguración de su última muestra, Los círculos del infierno, en el museo Evita Palacio Ferreyra en Córdoba, publicó Clarín.