Fue recuperada la camioneta robada en la estancia San Jorge, por el resto, continúa la investigación

El Comisario Inspector Gustavo Aragundi, Jefe del CPR General Villegas, a cargo de la investigación tras el robo al establecimiento rural ubicado en la estación El Día, entre Piedritas y Santa Eleodora, dio detalles de lo ocurrido y se refirió a la tarea que desarrollan para esclarecer el hecho.

El robo que fue descubierto esta mañana, todo indica, que fue cometido durante la madrugada de este jueves. Los malvivientes violentaron el escritorio de donde retiraron una caja fuerte en cuyo interior había unos $ 17.000.000 (no precisó si otros elementos de valor). De allí se retiraron a bordo de una camioneta propiedad del lugar, una Ford Ranger, color gris, que cerca del mediodía fue hallada, abandonada, a unos 1.100 metros de San Jorge, dentro del establecimiento Fortín Chico, en un lote sembrado, detrás de un monte, como muestran las imágenes.

Si bien la Policía entiende que tiene su razón de ser, Aragundi prefirió no profundizar sobre el particular.

Otro dato que se desprende de los aportados por la autoridad policial es que no hubo contacto entre los malvivientes y algunos de los empleados o propietarios de la estancia.

Hasta las últimas horas de este día, no habían surgido mayores novedades, al menos que puedan ser dadas a conocer.