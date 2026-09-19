En memoria de Horacio Donnet: comienza el Toneo Primavera/Verano que lleva su nombre (VIDEO)

En febrero de este año Horacio Donnet falleció producto de un evento cardíaco, soprendiendo con lo ocurrido a toda la comunidad y sumiendo en el más profundo dolor a Pintense, el club de sus amores, al que pertenció, del que fue DT y un referente.

Este domingo comienza el Torneo Primavera/Verano de la Liga de Deportes Amateur de Lincoln que llevará e nombre del recordado profesor.

Distrito Interior habló con el presidente del club, Víctor Guido, y Fabián Oliva, el DT de algunas de las categorías, pero sobre todo, amigo de Horacio. Su recuerdo, más vivo que nunca, y un merecido homenaje que este fin de semana vuelve a poner el nombre de Horacio Donnet junto al deporte con el que más se lo identifica.