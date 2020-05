Ingreso de personas al Partido de General Villegas

Según el Ministerio de Salud de la Nación, se modificaron las regiones y ciudades en las que ya hay circulación local o de transmisión comunitaria. Toda persona que arribe de áreas con transmisión comunitaria deben mantener aislamiento durante 14 días desde su arribo, debiéndose comunicar al 103 o Whatsapp +54 3388 527108 (no aplica a las personas que tienen actividades exceptuadas).

Se considera al 18 de mayo, zona de transmisión local:

Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana de la Provincia Buenos Aires

Córdoba: Ciudad de Córdoba

Tierra del Fuego: Ushuaia

Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas.

Provincia de Río Negro: Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipoletti

INDICACIONES PARA LAS PERSONAS QUE DEBEN GUARDAR AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:

Permanecer en forma estricta en su domicilio.

No recibir visitas

No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)

No compartir utensilios de cocina (plato, vaso cubiertos, etc), mate y utilizar elementos de aseo de forma exclusiva (jabón, toalla).

Evitar contacto directo a menos de dos metro con las personas.

Extremar las medidas de higiene tanto personal como ambiental. Incluye lavado de manos al menos por un minuto con agua y jabón incluido muñecas, y cepillado de uñas.

Ventilar al menos dos veces al día los ambientes.

Ante la necesidad de toser o estornudar hacerlo en el pliegue del codo.

LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE INFORMAR EL ARRIBO Y EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMATIVA, ES LA CLAVE PARA EVITAR QUE EL COVID-19 LLEGUE A NUESTRO DISTRITO.