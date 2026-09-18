Grupo Marrafino: Fiat, RAM y Jeep realizan los services oficiales en General Villegas

El desembarco de las marcas Fiat, RAM y Jeep en General Villegas, tienen, entre otros beneficios, el de realizar todos los services de manera oficial.

Esta alternativa, una opción más que ofrece el Grupo Marrafino, antes no existía de esta manera en la ciudad cabecera, lo que permite a los usuarios, y futuros usuarios de los autos o pick ups de las marcas mencionadas acortar distancias, disponer de más tiempo y ahorrar significativamente.

Las tareas se realizaron el jueves y dada la demanda continuará este viernes.

Hernán Marrafino, titular de la firma que nuclea las agencias sugirió consultar periódicamente acerca de estos services que se planean una vez por mes, aunque actualmente están a demanda.

El taller está ubicado en la calle Moreno 1282, el teléfono para reservas de turnos es el 3388 413861.