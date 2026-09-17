Allanamiento y secuestro de varios elementos por amenazas agravadas con el uso de arma de fuego en General Villegas

Personal de la Comisaría local, junto al GTO, DDI y el Grupo GAD llevaron a cabo esta mañana un allanamiento en la calle Vuelta de Oblogado en el marco de una causa por Amenazas Agravadas con el uso de un arma de fuego.

Los uniformados que irrumpieron en la vivienda alrededor de las 8 horas, secuestraron una moto 110 cc. que presentaba el número de motor suprimido, prendas de vestir utilizadas cuando se cometió el delito y balas de una pistola 9 milímetros.

Si bien no hay aprehendidos, la causa continúa adelante, con una persona como imputada.