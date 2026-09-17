129 viviendas en General Pinto: el intendente confirmó las fechas de los sorteos, serán en octubre (VIDEO)

El intendente Fernando Rodríguez dio a conocer las dos fechas para el sorteo de las 129 viviendas construídas en la ciudad cabecera.

21 corresponden a un plan de la provincia de Buenos Aires y las 128 restantes eran de Nación, pero debido a que el proyecto quedó sin efecto desde la asunción del actual presidente, recién días pasados el municipio logró que las unidades habitacionales le fueran transferidas para hacerse cargo.

Tal como había sido adelantado oportunamente, ya en poder del Estado local se determinó su entrega. Para ello se deben cumplimentar, en primera instancia el sorteo con los inscriptos que hayan cumplido con los requisitos, y luego serán adjudicadas entre los ganadores, siempre que no haya en ellos inconvenientes.

Es el mismo camino que se realizó con las entregadas recientemente en Iriarte.

Las primeras se sortearán el viernes 9 de octubre, son 6 para personas con discapacidad, sobre un total de 9 inscriptos, y 64 para empleados municipales, bomberos, y trabajadores estatales de provincia y nación, sobre un total de 89 inscriptos.

Las restantes 59 se sortearán el viernes 16 de octubre, y comprende a 378 inscriptos.

El lugar donde se realizarán ambos actos no está confirmado, pero estiman que podría ser el gimnasio del CEF.

Un detalle no menor que refirió el intendente es que la prioridad la tienen las familias y parejas. Las personas solas en esta oportunidad no participan del sorteo, aunque serán tenidos en cuenta en un futuro plan de iviendas.