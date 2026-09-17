Nuevo aumento para municipales de General Villegas: la actualización salarial llega al 28,5% en 2026

El intendente Gilberto Alegre confirmó un incremento del 4% para los meses de octubre y noviembre. Con esta nueva actualización, los trabajadores municipales alcanzarán un aumento acumulado del 28,5% durante 2026, por encima de la inflación registrada hasta agosto.

El aumento del 4% para los trabajadores municipales, se aplicará de manera acumulativa, durante los meses de octubre y noviembre de 2026.

Con esta nueva medida, el incremento salarial acumulado durante el año alcanzará el 28,5%, consolidando el esquema de actualización de haberes definido por el Departamento Ejecutivo para acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.

De acuerdo con el último dato oficial disponible, la inflación acumulada entre enero y agosto de 2026 fue del 21,3%. De esta manera, el incremento salarial acumulado del 28,5% se ubica 7,2 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada hasta ese momento y, de concretarse los datos proyectados, los salarios municipales equipararían el nivel inflacionario anual.

En este contexto, la decisión salarial adoptada por la gestión municipal permite establecer una nueva referencia de actualización para los trabajadores, al tiempo que contempla la evolución de los recursos disponibles y el funcionamiento integral de las cuentas públicas.

El nuevo incremento forma parte del esquema de actualización salarial implementado durante 2026 y se suma a las medidas adoptadas a lo largo del año para acompañar la situación de los trabajadores municipales.