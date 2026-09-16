Una heroína sin capa: salvó a un niño con la Maniobra de Heimlich en General Pinto (VIDEO)

La maniobra de Heimlich, también conocida como compresión abdominal, es un procedimiento de primeros auxilios utilizado para ayudar a una persona que está atragantada y no puede respirar debido a una obstrucción en las vías respiratorias.

El sábado alrededor del mediodía, Soledad Roldán se encontraba como lo hace habitualmente en el kiosco almacén de Rosa Barrera, ubicado en la calle Alsina 1162, cuando irrumpió Soledad Pedraza, con su hijo pequeño en brazos, visiblemente angustiada por la situación atravesaba.

El menor se encontraba con una obstrucción que le impedía respirar, caso en el que el tiempo es determinante.

La mamá de la criatura, como se observa en el video había golpeado la puerta en la casa de Rosa, y al no obtener respuesta, no dudó, e ingresó al negocio donde encontró a este «ángel» que logró mediante la Maniobra de Heimlich retirar de las vías respiratorias del pequeño un pedacito de plástico, tipo etiqueta de gaseosa (según relató una testigo a Distrito Interior), logrando sorptear el angustiante momento.

Lo que descripto parece algo que fluyó sin mayores inconvenientes fueron minutos de extrema tensión, por ese motivo, una vez que todos lograron bajar las pulsaciones, e Isa se encontraba bien, se tomaron una fotografía y una de las personas allí presente, lo dio a conocer.

La Maniobra de Heimlich forma parte de los primeros auxilios, tan determinante como los ejerciocios de Reanimación Cardio Pulmonar.

Soledad Roldán es Policía, por lo tanto cuenta con los conocimientos, y la determinación, necesarias como para intervenir en estos casos, no obstante, llegado el momento y más aún cuando en sus manos está la vida de un niño la responsabilidad es doblemente mayor. Para la suerte de esta mamá, ella estaba cerca de su casa.

Cuenta además, que no sería la primera vez que realiza la Maniobra, y con el mismo resultado.

Su accionar merece el reconocmiento, y consideramos que no guardarnos una noticia de este tenor, es una manera de hacerlo, al tiempo que el hech demuestra una vez más lo importante de contar con al menos los conocimientos básicos en primeros auxilios que pueden ser como ocurrió el fin de semana, ser la herramienta para evitar una tragedia.