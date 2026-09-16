General Villegas: una moto robada de madrugada por dos menores de 16 años fue recuperada en una ciudad vecina

Alrededor de las 4 de la madrugada del martes dos adolescentes de 16 años robaron una moto Honda XR 150 cc. del interior de un garage abierto ubicado en la calle San Martín casi esquina Vieytes, previo a violentar el candado que tenía colocado.

Su dueño se enteró de lo ocurrido unos 30 minutos después cuando personal de la comisaría se hizo presente para informarle lo ocurrido.

A partir de allí mientras la víctima radicaba la denuncia inició la investigación valiéndose principalmente de las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal que permitieron ir reconstruyendo el recorrido de los malvivientes.

Con el correr de las horas, y con los dos sujetos identificados, se determinó que el rodado había sido llevado a la ciudad de América, manteniendo con la Policía de allí contacto, incluso aportándole el dato del lugar donde habría sido descartada.

Dado que los uniformados de América no logaron ubicarla, una comisión partió desde General Villegas hallándola alrededor de las 18 horas en una estación de servicio tal como tenían el dato. De este modo la moto fue recuperada, aunque con un importante faltante de sus plásticos, incluso le habrían hasta cambiado el asiento.

Cumplimentado el proceso de rigor, el rodado fue traído de regreso a Villegas y exhibdo al damnificado quien lo reconoció como el de su propiedad.

En medio de lo descripto ocurrió que desde el área Seguridad de la vecina ciudad se informó a los medios de lo acontecido, omitiendo que la recuperación corrió por cuenta del GTO villeguense, que sí contó con la colaboración de la Policía rivadaviense.

Acerca de los menores, que estarían próximos a cumplir los 17 años, fueron imputados en la causa auqnue aún no habían sido notificado.

Sobre los particulares surge la duda si serán juzgado con la nueva Ley que baja la imputabilidad para delitos, que si bien quedó en suspenso a instancias de una jueza, también trascendió que la medido quedaba suspendia. Ante este panorama, la fuente consultada no pudo precisar cómo será el proceso.