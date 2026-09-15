Aimé se realizó la última quimio y fue recibida en General Villegas como una campeona de la vida (VIDEO)

Esta tarde al arribar a su ciudad la esperaba una caravana que la paseó por el centro de la ciudad, propio de un campeón; y lo es, ya que le torció el brazo al cáncer.

Esta es la primera vez que se realiza algo de esta magnitud. Al paso de la columna que la acompañaba, alumnos de dos colesgios la esperaron en la puerta con globos rosas, el color que identifica a la lucha contra el cáncer para celebrar su triunfo.

Al finalizar el recorrido habló con Distrito Interior: «Estoy felíz de que esto se termine», dijo, al tiempo que reconoció la sorpresa por lo inesperado del recibimiento.

Viva la vida !