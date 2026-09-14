Atlético Villegas se consagró Campeón del Apertura con goleada, e invicto

El sábado ente Deportivo Blaquier, en el estadio Raúl Malbrán, logró el torneo Apertura de la Liga de Fútbol de General Villegas, al ganar por cinco tantos a cero.

El equipo de la Primera, drigido por el DT Guido Sacra, se coronó en la décima fecha faltando dos para completar el fixture; lo hizo con una goleada en casa, con tantos de Albaro Oruetta (2), Rodrigo Freites y Nicolás Gamarra (2)

«Un equipo que fue creciendo fecha tras fecha, que se hizo fuerte, encontró su juego y supo sostenerlo cuando más importaba.

Los resultados fueron acompañando lo que se veía dentro de la cancha: un grupo cada vez más sólido, unido y convencido de lo que quería», expresaron desde el club.

Al término del partido los festejos se centraron en la cancha, luego a las calles de la ciudad y continuaron en la sede, cumpliendo con el ritual de la celebración cada vez que La Academia obtiene un campeonato.

Lo que resta para el equipo mayor, es un nuevo e inmediato compromiso en el Regional Amateur e intentar quedar con el mejor puntaje en el torneo que ya le pertenece.