El frío no fue un obstáculo para que la zona disfrutara del Viva Granada el fin de semana

Este sábado y domingo la localidad del distrito de General Pinto celebró su tradicional fiesta que reúne a la comunidad en un mismo objetivo, celebrar con los de adentro, integrando a los de afuera.

Esta fue la 22° edición de una de las fiestas populares del Partido que alcanza cada año al sábado y domingo en que se lleva a cabo, movilizando a buena parte de la comunidad que participa de manera directa o indirecta, ya sea con los números en el escenario, atendiendo la cantina, exponiendo artesanías, o siendo parte del público. A los vecinos se suman los visitantes que llegan desde las ciudades de la zona.

En esta oportunidad la meteorología jugó un papel importante por su comportamiento, pero las bajas temperaturas del fin de semana no impidieron que el público se acerque, permaneciera y disfrutara de cada una de las propuestas que la organización dispuso.

Mientras que en varios lugares de la zona por el pronóstivo de lluvia y el frío habían suspenddo diversos eventos, el Viva Granada avanzó con confianza, acertado los organizadores con seguir adelante sin cambios. El resultado fue alegría convertida en calor que por varias horas hizo olvidar la rutina y disfrutar hasta el último acorde.