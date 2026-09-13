Se ahogaron tres pescadores en una laguna de Guaminí y buscan a otros dos:

Tres pescadores murieron ahogados este sábado en una laguna del sistema de Las Encadenadas en Guaminí, luego de que la embarcación en la que iban diera una vuelta de campana.

En la lancha estaba otro pescador y un guía local, que no han sido localizados y se teme que hayan tenido el mismo destino que los fallecidos. Las labores de búsqueda se suspendieron temporalmente por razones de iluminación.

Las autoridades están procurando identificar a las personas que encontraron ahogadas, así como a las que continúan desaparecidas.

El incidente ocurrió específicamente en la Laguna del Monte, una de las que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste y donde es habitual la actividad de la pesca.

En el lugar se desplegaron Bomberos Voluntarios de Guaminí y Defensa Civil. (Fuente: La Brújula 24)