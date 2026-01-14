Construyen el primer deck en una calle de General Villegas

Esta mañana lectores hicieron llegar a Distrito Interior su inquietud acerca de lo que se construye en la calle Belgrano, entre Moreno y Alberti, frente a la conocida pizzería.

Como ocurre en estos casos fuimos a las fuentes, pudiendo informar que se trata de un deck, el que había sido solicitado, proyecto mediante con el acompañamiento de un arquitecto, por los propietarios del lugar ante la autoridad municipal competente.

La autorización data desde el año pasado, pero se determinó su construcción en éste.

La obra es de chapa, tiene una extensión de 13 metros de largo por 2,5 de ancho y su instalación es permanente.

Este tipo de anexos existen en diferentes ciudades, y al igual que en Villegas su aprobación tiene fines comerciales, al considerar, que cómo otras intervenciones en la vía pública, le dan valor agregado a la estética urbana, mejorando tambien lo que ofrecen los locales.

Alejandra Matellán, Secretaria de Obras Públicas, dijo a Distrito Interior que toda iniciativa que represente este tipo de conceptos será tenido en cuenta para ser llevado a cabo, de hecho, ejemplificó, hay otros comercios gastronómicos a los que se les ha autorizado un deck, pero en la vereda.

A su vez, dejó en claro que no se autorizaron toldos, u otro tipo de construcciones para particulares que pretendan utilizarlos como garages.