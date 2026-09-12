Villa Sauze: se inaugura hoy el Destacamento de Bomberos Voluntarios

El acto tendrá lugar esta mañana a las 13:30 en la sede de la institución de la localidad perteneciente al Partido de General Villegas que de este modo recupera a sus bomberos.

La invitación que esa abierta a toda la comunidad fue cursada por Bomberos de Banderaló, de quienes depende la nueva formación.

Este logro es el resultado del entusiasmo y compromiso de un grupo de hombres y mujeres que le dan respuesta a una vieja demanda del pueblo que decidió realizar todo lo necesario para volver a tener el Cuerpo Activo en marcha, junto a sus pares de Banderaló.