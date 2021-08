Malestar en Autoconvocados por la postergación de la apertura de sobres para la obra de la Ruta 33

Daniel Colombo, el presidente de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, entidad integrante del grupo de intendetes y entidades de los distritos de Rivadavia, Trenque Lauquen, Rufino y Villegas, lleva por estas horas la voz en el descontento que produjo el anuncio de la postergación de la apertura de sobres para la obra de la Ruta 33 en el tramo Villegas – Rufino que estaba previsto para este jueves.

La bronca surge especialmente porque luego de 8 meses de trabajo en la licitación horas antes advierten que faltan detalles administrativos.

«Esto está mostrando la ineficiencia del Estado nuevamente, porque si esto le pasa a un empleado de un privado al otro día está de patitas en la calle, porque esto tiene una seriedad muy importante», argumentó con firmeza.

«Patricio García sacó una página completa en el diario argumentando que había hecho una gestión excepciona para sacar la licitación y hoy estamos viendo que no hizo el trabajo necesario. Básicamente le pedimos a Patricio García que venga, se acerque a nosotros y nos diga seriamente cuándo y cómo va a ser la licitación realmente. Si no se va a hacer que nos lo digan y no nos hagan perder más tiempo».

Colombo basó su queja y crítica hacia la cara visible de Vialidad en la zona, el ameghinense García y resto de los funcionarios competentes, al destacar que lo que están en juego con el estado de la Ruta 33 son vidad humanas. que se pierden.

Luego hizo extensivo el pedido de trabajar y comprometerse con la causa al resto de los espacios políticos existentes en el distrito y sus concejales, teniendo en cuenta que hay 130 instituciones que están pidiendo lo mismo.

Al final el dirigente ruralista recordó que varias personas se habían manifestado negativamente ante el anuncio de la apertura de sobres, sin embargo creyeron en que esta vez el proceso avanzaría sin dificultades, sin embargo en este caso parece que los pesimistas son en este caso realistas.

Hoy los Autoconvocados nos vamos a reunir para seguir reclamando de una manera pacífica pero que se escuche en todo el país para que la gente lo tenga en cuenta al ir a votar a quienes nos van a administrar y éstos lo tengan en cuenta.

Van a tener nuestro reclamo y cada vez más fuerte porque necesitamos seriedad y la seriedad la veremos si vienen a dar la cara y se juntan con nosotros; si no nos parece que hablan por hablar, concluyó.

