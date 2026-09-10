Organizaron cortes de pelo solidarios en un barrio de General Villegas, fue un éxito (VIDEO)

La idea prendió rápido entre los organizadores; uno de los barberos le propueso al presidente de la Comisión del barrio El Ciclón de General Villegas, quien dispuso el patio de su casa para que esta tarde fuera una barbería, y comenzó con la difusión.

Inicialmente iban a ser dos barberos cortando el cabello, pero dada la demanda fueron cuatro, Diego Lejarza, Isaías Pérez, Luis Martin y Thiago Giles, todos estudiantes, que se encuentran cerca de culminar los cursos.

No es la primera vez que en la ciudad este tipo de acciones se da; los jovenes barberos siempre dicen presente cuando se trata de los más chicos, y de manera totalmente gratuita y desinteresada.

Dado el éxito ya piensan en una nueva «barbería abierta y solidaria» que será comunicada oportunamente. Acciones que hacen bien, noticias de las buenas que por un momento te quitan el estrés de la realidad.

Hablaron con Distrito Interior, Darío Olaizola, presidente de la Comisión e Isaías Pérez, uno de los barberos solidarios.