Rodríguez, intendente de Pinto: fecha de sorteo para las viviendas sociales y la preocupación por el endeudamiento de las familias (VIDEO)

En la entrevista realizada el último viernes al intendente de General Pinto, Fernando Rodríguez, uno de los temas fueron las viviendas de la ciudad cabecera, las cuales fueron transferidas de Nación al Municipio y en pocos días serán sorteadas.

El mandatario municipal no habló de fechas, pero todo indica que será en el mes en curso, su entrega, luego de la revisión del Ministerio de Hábitat de la Provincia, se produciría en octubre o noviemre. Es un hecho que se entregan en este 2026 y tal como se encuentran, faltando un mínimo porcentaje para su finalización; cabe destacar quedesde 2023 la obra está detenida y sin avance alguno, salvo las mejoras en calles y otros detallés mínimos en los que pudo intervenir el Estado local.

Sobre el final de la semana próxima el municipio contará, y dará a conocer, la fecha del dorteo de las 129 viviendas construídas en la ciudad cabecera. 21 pertenecen a un plan de la Provincia, y las restantes a Nación, que cedió todo a la Municipalidad.

También Rodríguez se refirió al endeudamiento en el que se encuentran las familias, a las que no escapa General Pinto.

La charla se dio luego de un almuerzo que el intendente, como invitado, compartió en el corralón de Coronel Granada, con los empleados municipales y el Delegado, de esa localidad, un encuentro que se da periódicamente, incluso en el resto de los pueblos. El área Vial especialmente, suele ser reconocido por los productores con lechones o asado, y a partir de allí se organizan estos encuentros, el Ejecutivo en este caso aportó el postre y el Delegado se encargó de lo que restaba para el almuerzo que tuvo lugar en el galpón donde se encuentra las máquinas y herramientas del municipio.