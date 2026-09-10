Alumnos de la E.E.S. N° 8 realizaron esta mañana una movida céntrica por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Los alumnos de 4° Año de la Escuela Secundaria N° 8 «Fabián Siri», en conjunto con el CPA recorrieron la zona céntrica, ubicándose en la Plaza Principal, donde llevaron a cabo una acción vinculada a concientizar en el Día Mundiañ para la Prevención del Suicidio.

A lo largo de la mañana colocaron guirnaldas, globos y mensajes en diferentes lugares, además de entregar folletos alusivos; todo acompañado con el color amarillo con el que se identifica a esta problemátca que afecta principalmente a adolescentes y adultos mayores.

Los jovenes estuvieron acompañados por las docentes Giuliana Bravo y María José Garrido, d elas materias Psicología y Salud y Adolescencia.

La foto de portada fue tomada por Distrito Interior cerca del mediodía cuando regresaban hacia el colegio, continuando con el objetivo de hacer visible la importancia del acompañamiento, la escucha,y sobre todo el compromiso con este tema que lamentablemente avanza en el mundo entero.

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio surgió por iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en conjunto con la OMS.

El tema elegido para el periodo 2024-2026 es «Cambiar la narrativa sobre el suicidio». Su objetivo es derribar barreras, como el estigma, crear consciencia y una cultura de comprensión y apoyo para prevenir el suicidio.