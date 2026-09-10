General Villegas: vuelve a funcionar el semáforo de la calle Rivadavia y Pueyrredón

Luego de meses sin funcionar, el semáforo de una de las esquinas más transitadas de la ciudad cabecera, está siendo reparado por personal especializado.

Al igual que este equipo, varios en distintos puntos presentan fallas, ninguno había dejado de funcionar como en este caso, sin embargo generan inconvenientes en el tránsito, algunos especialmente los días de lluvia o mucha humedad.

Desde esta mañana, como anticipáramos la semana anterior, técnicos pertenecientes a una empresa foránea contratada por el municipio ya se encuentra interviniendo.

A media mañana las primeras pruebas, frente a la termina, muestran resultado positivo.