Se realizó con éxito la primera conexión de gas de una ampliación privada en General Villegas

El martes personal de Camuzzi realizó la conexión desde la red de gas a un domicilio cuyos dueños realizaron de manera privada la obra de ampliación.

Se trata de la segunda obra, pero la primera en poder ser concluída en su totalidad. La anterior,contratada por un particular sobre la calle Robledo presentó una falla por lo que este paso se ve demorado.

En lo que va del año, en General Villegas, donde el gas mediante gasoducto llegó hace apenas unos años no se están realizando ampliaciones de manera masiva, han comenzado a hacerse desde lo privado.

Por estas horas, inició la tercera obra de ampliación a cargo de particulares, se da en el barrio Compartir, ubicado en las inmediaciones de la Av. Chassaing Sur y Cacique Pincén, donde los propios vecinos organizados cerraron la obra con la empresa.