Javier Ahumada, villeguense, uno de los últimos relojeros en el país, de relojes monumentales (VIDEO)

Por estos días en General Villegas trabajó en el reloj de la torre de la Parroquia Nuestra Señora del Cármen. Allí, en las alturas, en un alto del solitario y silencioso trabajo habló con Distrito Interior.

Contó, a modo de primicia, que, lamentándolo, se radicará en Portugal donde encontró una oportunidad laboral que lo reconoce, a su vez, explicó que en la ciudad de La Plata, donde se encuentra radicado, se abandonó el mantenimiento de este tipo de monumentos.

Reconoció el estado en que se mantiene el de General Villegas, mencionando a Martín Micucci, quien lo atiende en su ausencia, diciendo que anhela que haya muchos Martín que se ocupen de esa manera, porque garantizará que esta joya de tiempo, y del tiempo, continúe viva.

Durante la nota se oyen las campanadas que marcan las horas, parte ineludible del paisaje sonoro urbano, que a veces pasa desapercibido por la cotidianidad, aunque nadie les resultan indiferentes.

Javier Ahumada representa un oficio en extinción que solo unos pocos están dispuestos a ejercerlo.