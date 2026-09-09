En General Pinto simularon con IA qué pasaría si no existiera el sistema de desagües construído y saneado, ante un posible «Super Niño» (VIDEO)

Dado el pronóstico de un «Súper Niño» para los próximos meses, la preocupación de eventuales inundaciones o serias complicaciones por la abundante caída de agua está generando en la región diferentes reuniones para coordinar acciones, y trabajos preventivos.

En ese contexto, la Municipalidad de General Pinto, publicó hace unos días atrás un video que mezcla imágenes reales, y secuencias con IA que muestran un hipotético avance del agua en la ciudad, si General Pinto careciera de este sistema de escurrimiento.

Esto se da ante la culminación hace unos años del la totalidad de la obra de desagües pluviales en la ciudad cabecera que demandó más de una década, y los trabajos de limpieza y mantenimientos de los canales aledaños, los que fueron intervenidos recientemente, demandando un importante movimiento de maquinaria, vehículos y personal propio.

De esta publicación se desprende la importancia del monitoreo constante y la previsibilidad ante un eventual temporal de abundantes precipitaciones y agua que pasará inevitablemente por el distrito en su cauce natural.

La intención es transmitirle a la comunidad la tranquilidad que el Gobierno local se encuentra realizando todo lo que se debe y está a su alcance ante este posible fenómeno meteorológico, y al mismo tiempo remarcar la importancia de obras estructurales y fundamentales que fueron planificadas desde el desembarco de esta Gestión, explicaron a Distrito Interior ante la consulta.

Video con contenido de IA