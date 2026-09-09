Una familia de General Villegas fue estafada en $ 3.000.000 mediante un ardid telefónico

El hecho, uno más que engrosa una larga lista, ocurrió anoche, y en dos oportunidades.

Las personas afectadas integran un conocido matrimonio local, de quien preservamos la identidad, aunque fue uno d elos integrantes quien brindó a Distrito Interior los detalles de lo ocurrido.

Primeramente recibió un mensaje de texto a traves de Whatsapp la mujer, a quien supuestamente su hija le solicitaba $ 1.500.000 aduciendo una urgencia, y que en breve se lo devolvería; este primer contacto ocurrió alrededor d elas 21 horas de ayer martes.

La particularidad es que el número desde el que enviaban los mensajes contaba con una imagen de su hija, lo que a simple vista y por la cotidianidad del contacto no hubo dudas. Otro detalle a tener en cuenta es que previo a a solicitud de dinero, argumentó, siempre haciéndose pasar por su hija, que había perdido los contactos, por lo tanto le pidió que le envíe los de los familiares más cercanos.

Más tarde, alrededor de las 23, fue el hombre quien recibió un mensaje con el mismo argumento, por lo que al serle solicitada la misma suma que a su esposa, hasta ese momento ignorando el pedido anterior, no dudó en transferir.

El contacto fue siempre a traves de mensajes de Whatsapp y todos escritos.

Pasado un lapso, la supuesta hija vuelve a solicitarle a su papá más dineros, exactamente el doble que en la oportunidad anterior, lo que provocó un primer llamado de atención, dado que no es compun que le realice este tipo de solicicitudes.

Ante ello el padre llamó al teléfono desde el que recibiá el pedio, pero no fue atendido, pero si le escribieron argumentando que no lograban escucharlo bien. Así fue que decidió intentar comunicarse con su hija hasta que lo logró, pudiendo caer en la cuenta que habían sido estafados.

El número desde el cual los contactaron tiene caracterísitica de la ciudad de Laboylaye, Córdoba.

De ninguna manera pudieron establecer cómo los delincuentes se hicieron de los datos mínimos de la persona por la cual se hicieron pasar. Las hipótesis van desde el hackeo de alguna persona que la tenía a ella como contacto, hasta el robo de sus datos luego de alguna compra virtual.

La denuncia fue asentada esta mañana en la comisaría local y se dio curso a una investigación, aunque la realidad indica que en estos casos, una vez consumado, no hay demasiadas posibilidades de lograr revertirlo, sin embargo es importante hacer la denuncia ante la posibilidad que en algún momento se de con los delincuentes, como ocurriera tiempo atrás justamente con gente de la ciudad cordobesa.