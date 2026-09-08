Una costumbre que se mantiene: trabajadores municipales de Coronel Granada compartieron un asado al que invitaron a sus jefes

Al terminar la semana, los trabajadores municipales de la localidad perteneciente al distrito de General Pinto, compartieron un almuerzo en el galpón del corralón municipal, del que participaron además, el Delegado Municipal, artífice de esta movida, el intendente Fernando Rodriguez y otros funcionarios.

Valentín Marcolini contó a Distrito Interior que esto se realiza periódicamente, incluso en las otras localidades. En esta oportunidad había en la parrilla lechones, carne vacuna y chorizos, a los que se acompañó con ensalada, y el postre para terminar el encuentro.

El área Vial por su trabajo constante en caminos rurales suele recibir por parte de los productores lechones y corderos, por lo tanto, cuando se logra la cantidad suficiente como para todos, se organiza un asado, como ocurrió en esta oportunidad. Este detalle hace que los trabajadores de la Red Vial participen en todos los asados, justamente porque son los beneficiarios directos.

El Delegado Municipal de Coronel Granada, que estuvo a cargo de la logística, se mostró muy satisfecho con el resultado de estos momentos compartidos, incluso el intendente que fue invitado junto a otros funcionarios de su Gabinete, particpó gustoso, no siendo la primera vez que lo hace.

Esta práctica permite compartir un momento ameno, alejado de los cargos y obligaciones del trabajo diario, donde no está prohibido hablar de las tareas habituales, aunque siempre surgen otros temas fuera de lo diario.

Capítulo aparte, la mano del asador en este caso, que al momento de servir la carne recibió como reconocimiento un fuerte aplauso.