Se realiza la compra de un equipo Arco en C nuevo para el quirófano del hospital municipal

Se trata de un equipo de radioscopia digital móvil (Arco en C), que tiene como destino el quirófano del hospital municipal, que desde hace unos meses presentaba fallas, su restitución con uno nuevo, permitirá responder con la última tecnología a la creciente demanda que está recibiendo el nosocomio.

Un arco en C es necesario en el quirófano porque permite obtener imágenes de rayos X en tiempo real sin necesidad de mover al paciente de la mesa de operaciones. Este equipo actúa como Ios «ojos» del cirujano, permitiéndole observar estructuras internas huesos, órganos y herramientas médicas en vivo mientras realiza el como procedimiento.

Las especialidades directamente beneficiadas serán:

Traumatologfa y Ortopedia: Reducciones de fracturas y colocación de implantes Cirugía General: procedimientos laparoscópicos • Urología: Endo urología y colocación de catéteres doble J.

El presupuesto oficial es de $ 139.200.000. El único oferente fue la empresa JG ElectromedicinaS.R.L. la que cotizó en 137.500.000.

Una vez confirmada la operación el tiempo estipulado de entrega es de 30 días.

Este acto se realizó por la mañana en el Salón de los Acuerdos del palacio Municipal.