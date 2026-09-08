Falleció «Cacho» Soria, querido y recordado ex Jefe de Bomberos Voluntarios de General Villegas

La noticia se conoció esta noche, y fue confirmada a Distrito Interior por el Jefe del Cuerpo Activo, mauro Galaverna a Distrito Interior.

Carlos Luján Soria, de 70 años, se encontraba en la ciudad de Córdoba, donde se encontraba desde hace unos dos o tres meses, tralsadado allí por su único hijo, lugar en el que vive.

«Cacho», como se lo conocía, dedicó su vida al cuartel, de hecho, nadie duda en asegurar que su vida fue Bomberos.

Su rango era Sub Comandante, y llegó a ocupar la Jefatura de manera interina en reemplazo de su amigo, Horacio Cristhiansen.

La noticia de su fallecimiento, que a la mayoría tomó por sorpresa, produjo un fuerte impacto y profundo dolor, no solo en el ambiente bomberil,sino, a medida que se conoce lo ocurrido, en la comunidad a la que sirvió por años.

Acerca del último adiós, no hay precisiones, pero si es un hecho que sus restos serán trasladados a General Villegas, yse determinará en las próximas horas, si serán velados en el cuartel, como ocurriera con Cristhiansen y Carreiras.

La foto de portada

Esa imagen fue tomada por Distrito Interior la noche del 17 de marzo frente a su casa, momentos en que una dotación se encontraba en su domicilio al que habían acudido por un inconveniente eléctrico. Dada la escena en que se veía al «eterno bombero» interactuar con las nuevas generaciones, no dudamos en tomarle unas imágenes, de las cuales extrajimos esta captura; probablemente sea una de la súltimas imágenes en la ciudad. No es casualidad que haya sido entre risas y rodeado de bomberos.