Personal General Villegas sumó una nueva integrante al equipo, «más conectados que nunca»

Desde el lunes 19 de enero la oficina comercial de Personal General Villegas, ubicada en la calle Necochea 375 sumó una nueva integrante.

Se trata de Mariangeles «Angie» Debortoli (a la derecha en la foto), quien se sumó al equipo para acompañar, asesorar y ayudar a los clientes a estar siempre conectados, expresó Doriana Fernandez, Responsable Comercial en la región

El hecho de ser el único Agente oficial de Personal en la zona, nos pone en una situación de exigencia absoluta, más allá que esa es la línea de trabajo de la empresa, comentó. Este nuevo recurso humano, que cuenta con todas las condiciones para brindar una atención de excelencia, se incorpora para recibir a todos los clientes y futuros clientes, junto a Paola Boschi (izquierda en la foto).

Ahora estaremos más conectados que nunca, concluyó Fernández.