Agustín Bilotta: «Alegre lleva 30 años sin poder resolver los problemas, hay que cambiar para que las cosas sean distintas» (AUDIO)

Agustín Bilotta fue durante cuatro años concejal de La Libertad Avanza, hoy, continúa enrolado en el partido y su nombre aparece entre los posible intendenteables para el 2027.

Días pasados vistó los estudios de FM Peregrina (92.9) donde fue entrevistado por Fernando Cisarello, momento en el que se refirió a doferentes aspectos de la política local, el «modo Alegre» de gobernar, hasta la aceptación que su nombre suena para una posible candidatura a intendente.

Bilotta dejó frases y conceptos que lo definen, ya que no solamente dio su opinión acerca d ela marcha que la actual Gestión local tiene, sino que también se refirió a su desvinculación del INTA, del que se retiró voluntariamente hace dos meses tras 15 años en el organismo nacional, iniciando un nuevo emprendimiento, como fue reflotar su matrícula como Martillero Público. Esto le permite obtener autonomía en el tiempo horario y se presume que ello le daría holgura para miliatr una candidatura a ocupar el despacho de Pringles 351.

El ex edil recordó que en los cuatro años de la primera vez de los libertarios en el Concecejo Deliberante presentaron aproximadamente 200 proyectos, entre ellos sobre caminos, siendo, remarcó, el único bloque en ocuparse del tema.

Al referirse al presente del distrito, dijo que Alegre lleva 30 años sin poder resolver los problemas, por lo que considera que hay que cambiar para que las cosas sean distintas.

«Estando como concejal nos cansamos de tratar problemas de hace 20 años atrás, como la entrega de terrenos que siempre fue informal, la actual adjudicación es el ejemplo más claro», recordó.

«Ahora tenemos experiencia; si bien nunca admnistramos el municipio, pero ahora tenemos experiencia, y de lograr el municipio le daríamos una vuelta de rosca», aseguró acerca de un hipotético triunfo el año próximo.

Al ser consultado sobre las posibilidades de ser gobierno en 2027, dijo que en 2023 ya las tuvieron.

«La Libertad Avanza es el único espacio que le marca la cancha (al intendente) con lo que puede y no puede hacer, a veces las hace igual y luego los hechos nos dan la razón, como las obras de Bunge», comentó.

Bilotta fue por momentos autorreferencial y sostuvo: «Antes decía que no me gusta la política, lo que descubrí con los años es que me gusta la polítca, lo que no me gusta es cierta gente que hace política, A Villegas lo veo igual que siempre». Por eso insistió en que es hora de cambiar, y parafraseando a Milei dijo «No es peres algo distinto con los mismos de siempre».

En ese sentido, consultado si será el próximo candidato a intendente, dijo que no lo sabe, pero sí admititió que le gustaría armar un buen equipo (lo repitió en varias oportunidades), porque contando con ello, quien encabece podría ser secundario. Bilotta volvió a referirse al actual intendente diciendo que ese equipo que piensa armar no debe ser fiel, sino comprometido.

«Prefiero ser útil a importante», enfatizó cuando se le insistió pro una eventual candidatura. También eligió a su candidata en caso de no ser él quien encabece en la spróximas elecciones; no dudó en mencionar a María José Echave (Pepa) como su preferida, aunque también seleccionó a Sergio Tomaselli.

Audio entrevista a Agustín Bilotta en FM Peregrina