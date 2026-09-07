El Tenis de Mesa crece, obtiene resultados en competencias y suma jugadores (VIDEO)

Este presente lo tiene el deporte en General Villegas, donde gastón Farías lo enseña en dos ámbitos, el Molino Fénix, que depende de la Municipalidad y el club Sportivo, donde lo hace de manera privada.

Hace cuatro años, con un amigo, Farías inició este camino que fue asentándose y hoy presenta un presente con resultados en las competencias regionales y a nivel provincial, donde en los Torneos Bonaerenses logró varias medallas doradas; en ese sentido, el año pasado fue el municipio en toda la provincia con mayor cantidad de medallas en este deporte, y de cara a la edición de este año, ya hay clasificados.

El profesor, que aclara no se hace llamar con ese término, habló con Distrito Interior en un alto de las clases, contando, entre otros detalles, cómo sumarse a practicar tenis de mesa, y no ping pong, dado que existe una diferencia (que también explicó) entre ambas disciplinas.