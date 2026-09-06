Un auto terminó incrustado contra una alcantarilla en el Parque Municipal de General Villegas

Esta tarde un Peugeot 208 que circulaba dentro del Parque Municipal de General Villegas terminó incrustado, con su parte delantera, contra una alcantarilla.

El hecho se produjo alrededor de las 17:30 horas en la parte trasera del Parque, rn un momento de gran concurrencia en el lugar, por lo que varias personas se acercaron a prestar ayuda.

No habría habido personas heridas. Se desconocen las causas de la maniobra que provocó este episodio.