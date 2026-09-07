Cuatro villeguenses se consagraron campeonas nacionales con la Selección Noroeste de Hockey

Del 3 al 6 de septiembre se desarrolló en San Rafael, mendoza, el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16, donde intervino la Federación de Hockey del Sudoeste Bonaerense, el que integran cuatro villeguenses del club Eclipse.

Pilar Videla (defensora lateral Izquierdo)

Bianca Pérez (delantera lateral izquierdo)

Maia Cano (arquera)

Julieta Panero (delantera)

El equipo del Seleccionado del Noroeste empató con su par del Suroeste Bonarense por 2 a 2, luego, en la serie de penales australianos.

A la final, el equipo integrado por el cuarteto de General Villegas se impuso en todos los partidos donde enfrentaron a Asociación Sanrafaelina, Asociación del Valle de Chubut y Asociación Sanluiseña. La semifinal fue disputada ante la Federación Neuquina.

Tras el triunfo y los festejos, las campeonas se encuentran viajando de regreso a Villegas.