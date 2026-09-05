Un anuncio que generó polémica: Así está hoy el hotel Rucalén por dentro

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1 respuesta

  1. Fernando dice:
    5 septiembre, 2026 a las 2:29 pm

    Una pinturita el hotel !! Estaria bueno que si el concejo aprueba la compra ; puedan ser demandamos los Concejales, si en un futuro el edificio no sirve para el fin que le quieren dar

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