Un anuncio que generó polémica: Así está hoy el hotel Rucalén por dentro

Días pasados el intendente municipal, Gilberto Alegre, anunció la intendión y la avanzada negociación para que el municipio adquiriera el edificio donde funcionó el hotel Rucalén, ubicado en la zona céntrica de la ciudad cabecera.

El mandatario explicó el objetivo de esta operación inmobiliaria, adelantando que su estado material requería de una importante inversión.

Aún así, el valor resulta conveniente, ya que se cerraría en U$S 230.000, estimando que un monto similar podría demandar ponerlo en funcionamiento para que funcione allí un geriátrico.

Las opiniones, en redes, la calle y los medios de comunicación, de vecinos y dirigentes políticos no se hicieron esperar y aún hoy, algo más de una semana después de dado a conocer es incierta su concreción, especialmente porque depende de la aprobación del Concejo Deliberante que sesionará sobre el particular el próximo jueves. En ese sentido no hay claridad sobre la postura que adoptarán los ediles, especialmente porque hay dicidencias incluso dentro de algunos bloques.

Alegre brindó una conferencia de prensa en la que se explayó sobre la compra y el proyecto que comprende la misma, remarcando que la tercera edad, a la luz de los hechos (algunas personas solas fueron halladas sin vidas en sus casa recientemente, entre otras particularidades), es un tema del que se debe ocupar el Estado local mirando hacia el futuro.

En medio de la polémica y la incertidumbre la gran pregunta es cómo está realmente el edificio por dentro, más allá que el propio jefe de estado ha indicado que no luce de la mejor manera.

Se debe tener en cuenta que el edificio que comprende 46 habitaciones, en una superficie de unos 1.600 metros cuadrados, lleva dos años aproximadamente de estar completamente cerrado.

Distrito Interior accedió al interior del edificio permitiendo observar a simple vista el estado material del lugar que cuenta con planta baja y dos pisos.