Estudiantes de la Escuela Agropecuaria participaron de una charla sobre la oferta académica local

Durante la jornada, se dieron a conocer las propuestas de carreras universitarias y terciarias a distancia que pueden cursarse a través del CEAM, destacando las posibilidades que brinda esta modalidad para acceder a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Asimismo, se presentaron las alternativas de formación presencial disponibles en General Villegas, entre ellas las propuestas del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 145, el Instituto María Inmaculada – Nivel Superior – y el Centro de Formación Laboral.

El encuentro tuvo como objetivo acercar a los jóvenes información sobre las diferentes posibilidades educativas que ofrece nuestra comunidad, brindándoles herramientas para conocer las opciones disponibles y acompañarlos en la elección de su próximo camino académico y formativo.