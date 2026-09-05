Estudiantes de la Escuela Agropecuaria participaron de una charla sobre la oferta académica local
El encuentro se realizó en el Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM) y permitió conocer las distintas alternativas de formación universitaria y terciaria en nuestra ciudad.
La actividad estuvo a cargo de la directora de Educación, Prof. María Luján Ottaviano, y la asistente educativa, Lic. Auri Gorosurreta, quienes presentaron a los estudiantes distintas opciones para continuar sus estudios y proyectar su formación luego de finalizar la escuela secundaria.
Durante la jornada, se dieron a conocer las propuestas de carreras universitarias y terciarias a distancia que pueden cursarse a través del CEAM, destacando las posibilidades que brinda esta modalidad para acceder a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.
Asimismo, se presentaron las alternativas de formación presencial disponibles en General Villegas, entre ellas las propuestas del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 145, el Instituto María Inmaculada – Nivel Superior – y el Centro de Formación Laboral.
El encuentro tuvo como objetivo acercar a los jóvenes información sobre las diferentes posibilidades educativas que ofrece nuestra comunidad, brindándoles herramientas para conocer las opciones disponibles y acompañarlos en la elección de su próximo camino académico y formativo.