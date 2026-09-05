Viajaban por la RN 188 hacia Genera Villegas cuando chocaron contra dos carpinchos

Anoche alrededor de las 20:30 horas el auto, un Renault Clio, en el que viajaba una pareja junto a una menor de corta edad, colisionó contra dos carpinchos que cruzaban sobre el asfalto.

El hecho ocurrió en la RN 188 cerca del puesto caminero en el límite entre La Pampa con Buenos Aires, a pocos kilómetros de Banderalo.

Los animales murieron en el acto, mientras que los ocupantes del vehículo, que provenían de Parera y tenían como destino General Villegas, donde se dirigían a visitar familiares, resultaron ilesos. El automóvil sufrió daños materiales en la parte frontal, tal como se aprecia en las imágenes enviadas al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior).

Las personas recibieron asistencia, preventivamente, del personal del puesto caminero.