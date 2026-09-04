El próximo jueves comienza la reparación de los semáforos en General Villegas, especialmente el de Pueyrredón y Rivadavia

Luego de una larga espera, finalmente los semáforos de la ciudad de General Villegas que presentan fallas serán reparados, entre ellos, el que más ha hecho notar su ausencia, no solamente porque es una de las esquinas más transitadas, sino porque estuvo durante meses totalmente inactivo.

El Secretario de Seguridad, Luis Plana, le confirmó a Distrito Interior esta tarde que el próximo jueves la empresa Tranditrafic S.R.L. iniciará con la reparación de todos los semáforos que presentan fallas, los que están ubicados en los siguientes puntos del trazado urbano:

– Rivadavia y Pueyrredón

– Mitre y Alberti (cuando llueve no funciona)

– Alberti y Sarmiento (intermitencia periódica)

– Paso y San Martín (no funciona el amarillo)

– Azcuénaga y Pringles (falla general)

– Lavalle y Robledo (falla general)