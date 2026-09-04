Los Bomberos de Germania reciben mañana el nuevo autobomba en la localidad

El presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Germania confirmó que mañana viernes por la tarde arribará a la localidad el nuevo autobomba cero kilómetros adquirido en China.

Esta unidad es un FOTON, modelo FORLAND 0 kilómetro, 4X4, con tanque de 5.000 litros, especialmente diseñado para incendios forestales.

Su arribo será por la tarde, estimas 18 horas, pero el horario será confirmado en las primeras horas de este viernes.

Esta noche la Comisión se encuentra reunida, para determinar cómo será el recibimiento.

Se trata por su inversión y prestación, de una de las inversiones más importantes en la historia de la institución.