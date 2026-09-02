El hospital dispuso medidas para el personal y concurrentes debido a la circulación de coronavirus

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1 respuesta

  1. Alejandra R. dice:
    3 septiembre, 2026 a las 7:20 am

    Porque nunca hablan de la auditoria de la gestión que se fué? Distrito censura?

    Responder

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