El hospital dispuso medidas para el personal y concurrentes debido a la circulación de coronavirus

Desde el hospital que se dispusieron medidas preventivas ante el avance de una fuerte gripe que afecta a varias personas, algunas d elas cuales han requerido internación y oxígeno.

Si bien la situación no está desbordada esta es una disposición que ayudará al control de la enfermedad.

Lo dispuesto es colocación de barbijos dentro del hospital para el personal, lo mismo se sugiere a quienes concurran por diferentes razones, se pide no compartir el mate y mantener ventilados los ambientes.

Hoy hay una sola paciente internada por esta enfermedad, el resto de lso afectados son pacientes ambulatorios, comentó la Dra. Riat, titular de Epidemiología.

Si bien no es para generar una alarma en la población, se recomiendan medidas preventivas, con las que la comunidad convivió en la pandemia, aunque en este caso no existe el mismo riesgo de entonces; no obstante, es importante estar atentos e informados.

Por otra parte se sugiere estar al día con el calendario de vacunación.