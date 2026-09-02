Inversión de más de $ 19.000.000 en mobiliario para la Escuela Primaria N° 13 de Piedritas

El martes 1 de septiembre, en el Salón de los Acuerdos de la Municipalidad de General Villegas, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente al Concurso de Precios N° 18/2026, destinado a la adquisición de mobiliario escolar para la Escuela Primaria N° 13 de Piedritas.

El acto fue encabezado por el intendente municipal, Gilberto Alegre, y contó con la participación del secretario de Obras Públicas, Marcelo Elgue; la secretaria de Presupuesto y Hacienda, Gisela Bollini; la subsecretaria de Gobierno, Maira García; la presidenta del Consejo Escolar, Karina Gianolio; el consejero escolar Jonathan Barroso; el encargado municipal de la localidad de Piedritas, Néstor Peralta; personal de la Oficina de Compras y un representante de la firma oferente.

La adquisición comprende 66 pupitres bipersonales, 132 sillas y 6 escritorios docentes, destinados al reemplazo de unidades que se encuentran en condiciones de deterioro, con el propósito de mejorar el equipamiento de la institución y acompañar el desarrollo de las actividades pedagógicas.

El mobiliario previsto será fabricado con caños de acero tubular de diferentes medidas y placas de MDF con terminaciones superficiales, conforme a las características establecidas en el proceso de contratación.

En la apertura se presentó una única oferta, correspondiente a Sadore, Raúl Alberto, por un monto de $19.803.600 (diecinueve millones ochocientos tres mil seiscientos pesos), frente a un presupuesto oficial de $17.514.000 (diecisiete millones quinientos catorce mil pesos).

La propuesta será evaluada conforme al procedimiento administrativo correspondiente. El plazo de entrega previsto es de 30 días, una vez cumplidas las instancias de adjudicación y contratación establecidas.

La gestión municipal continúa destinando recursos para infraestructura y equipamiento de instituciones educativas del Partido, acompañando las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades escolares.