Un vecino de General Pinto fue hallado sin vida en Lincoln

El hecho tuvo lugar esta mañana en un inmueble de la vecina ciudad esta madrugada.

La víctima fue hallada en el interior de la vivienda que habitaba, ya sin vida; informó la autoridad interviniente consultada.

Si bien no existen aún precisiones debido a lo relativamente reciente del caso, siendo materia de investigación lo ocurrido, se sabe que el deceso pudo haberse producido por la ingesta de algún fármaco. Si bien no hay certezas, la principal hipótesis es la de una decisión personal.

La persona fallecida tiene unos 54 años, y estaba vinculado a trabajos como contratisra rural.