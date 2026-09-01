Una mujer fue hallada sin vida en una vivienda céntrica de General Villegas
Esta noche una mujer mayor fue hallada sin vida, inicialmente, en el interior de una vivienda ubicada en la calle Arenales, entre Moreno y Alberti.
De acuerdo a los primeros datos, el personal policial intervino ante la advertencia de las personas que se percataron de la ausencia de la mujer a quien no veían desde hace unos días.
En este momento la Policía custodia el lugar, mientras las autoridades intervinientes trabajan, como principal hipótesis, muerte natural.