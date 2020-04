Pago a Jubilados: cómo atienden los bancos este fin de semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que las entidades bancarias deberán abrir sus puertas el sábado y domingo próximos, para que los jubilados y pensionados que no tengan tarjeta de débito puedan percibir sus haberes.

La medida extraordinaria fue tomada para descomprimir la masiva afluencia de público a las sucursales bancarias como las que se vivieron en la mañana de este viernes, con miles de personas que hacieron largas filas que ponen en riesgo las medidas de prevención sanitaria tomadas en el marco del aislamiento obligatorio dispuesto en el marco de la pandemia de coronavirus.

El BCRA dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir del sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 10 a 17 horas; exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril – 0 y 1

Domingo 5 de abril – 2 y 3

Lunes 6 de abril – 4 y 5

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril: 4 y 5 – Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9 – Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril – 0 – Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

Y a partir del lunes 13 de abril, se continua con el cronograma anunciado por ANSES.

Por lo tanto, este sábado y domingo sólo podrán cobrar quienes tengan haberes pendientes de marzo y jubilaciones no contributivas, cuyos DNI terminen en 0 y 1 (el sábado) y 2 y 3 (el domingo). Los demás no tienen que acercarse a los bancos porque no podrán cobrar y deberán esperar al lunes, los que terminan en 4 y 5, o al martes, los que terminan en 6, 7, 8 y 9.

Ingreso Familiar de Emergencia

El Banco Central también informó que, a partir de ahora, el Ingreso Familiar de Emergencia solo se cobrará en cajeros automáticos.

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), que cumplen con los requisitos, con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 lo tendrán depositado este viernes en su cuenta bancaria.

Los que posean documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8, y 9, lo verán depositado en su cuenta el sábado 4 de abril.

