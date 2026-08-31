Una orden judicial obliga a los carritos de las RN 7 y 33 en Rufino a retirar sus puestos del lugar

Días pasados los propietarios de los carritos de comida ubicados al costado de las Rutas Nacionales 7 y 33, en la ciudad de Rufino, fueron notificados por personal de la Policía de Investigaciones para que retiren sus puestos del lugar.

La disposición, que fue emitida por el Fiscal Mauro Menéndez, establece un plazo de 30 días, en el marco de una infracción al Código de Convivencia.

Detrás de esta decisión hay preocupación y debate, dado que se cruzan dos necesidades, la de quienes llevan adelante esta actividad, de no perder sus fuentes de ingresos, y por parte de los organismos competetntes ponerse a derecho, haciendo valer las leyes vigentes, tanto vinculadas a las trazas nacionales como las de salubridad.

Este movimiento, despertó especial interés en la región donde esta actividad es notoria y creciente; en su gran mayoría sin un marco legal que la regule. (fuente FM Rufino y Rufino Noticias)