IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «Este fue el problema del corte del cable de alta tensión en la RN 226» (VIDEO)

Días pasados se produjo un incendio en el préstamo y campo, entre General Villegas y Tres Algarrobos a raíz de la caída de un cable de alta tensión.

Hasta el momento no se tenían precisiones de la causa, hasta que apareció este video, tomado por uno d elo strabajadores de la cooperativa de Tres Algarrobos, que grabó a las dos aves que al tocarse provocaron la descarga que afectó a un amplio sector.

Suele, muchas veces, utilizar la expresión «fue un pajarito», como una ironía ante fallas en este servicio, sin embargo esta vez, fue real. En el lugar trabajaron oportunamente dotaciones de bomberos de Villegas y Tres Algarrobos y personal de la Policía de Seguridad VIal de General Villegas.

El lector que nos envió al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) había visto publicada la nota en nuestro sitio informando sobre el fuego producido.