Orgullo pintense: María Teresa es tomada como ejemplo en el país por su emprendimiento (VIDEO)

María Teresa Vaccaro es una conocida vecina de General Pinto, que a traves de las redes sociales logró superar las fronteras del distrito, incluso la provincia de Buenos Aires, al ser captada por la televisión nacional, en este caso Crónica TV.

María Teresa fue entrevistada por Guido Zaffora en el canal de las placas rojas, dado que su creatividad, dedicación e histrionismo no pasan desapercibidos desde hace un tiempo.

Si bien la nota intentó reflejar que más de 20.000 jubilados en el país debieron volver a trabajar dado que no llegan a fin de mes, la entrevista a esta emprendedora, superó incluso ese tema, ya que se impuso su mensaje optimista.

Trabaja desde hace muchos años en el rubro, confeccionando, entre otros artículos, almohadillas terapéuticas, pero el boom de sus creaciones es relativamente reciente, a partir de sus videos en las redes.

El video viral más reciente fue el de las bolsitas para hacer pochoclos en el microondas que promocionó para el día del niño.

Este aspecto, es otro de los que definen a esta activa mujer, que no dudó en expandirse mediante una tecnología que le era prácticamente desconocida, pero no le temió, y por el contrario, siguiendo el instinto, acertó en ir por ahí.

Su relato que es inspirador potenció aún más su emprendimiento y seguramente será tomado por otroas mujeres y hombres para intentar, más allá de la situación del país, encontrar una nueva razón para seguir viviendo, con más ganas.