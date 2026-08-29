El turf tiene una cita este domingo en el hipódromo de General Villegas

Vuelven las carreras de caballos a General Villegas este domingo y el tiempo meteorológico promete comportarse para acompañar toda la jornada.

Con ese dato se espera que el público responda a esta reunión hípica en la salida del invierno.

La Comición local se encuentra trabajando desde el viernes en el que llegaron los primeros visitantes y propietarios que serán parte de las 15 carreras, entre las que hay dos clásicos; «Contacto Hípico», y «Especial Turf Regional».

Organizada, como las anteriores que se realizaron este año, por Francisco Barberena, esta nueva fecha tiene varios condimentos para disfrutar de un domingo en familia de un hobby, deporte o pasión, que convoca a multitudes.