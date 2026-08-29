El corte de un cable de alta tensión provocó un incendio que afectó banquina y campo en la RN 226

El corte de un cable de la línea de 132 kV que se encuentra paralelo a la RN 226, entre General Villegas y Tres Algarrobos provocó un incendio en el préstamo que luego afecto un campo por la propagación del fuego.

El hecho que tuvo lugar el jueves por la mañana demandó la intervención de los bomberos de Villegas y Tres Algarrobos y el personal de la Policía de Seguridad Vial que, alertados por conductores que transitaban por ese tramo, se hicieron presentes.

Tras un breve lapso de trabajo, la situación pudo ser controlada, siendo reparada la falla.

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